Байден заявил, что без поддержки США последствия для Украины будут смертоносными
Последствия отсутствия помощи со стороны США станут для Украины смертоносными. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
По его словам, нужды Украины срочные.
«Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — приводит РИА Новости заявление Байдена на встрече с лидерами конгресса.
Ранее Байден сообщил, что готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины.