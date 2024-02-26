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Макрон соберет европейских лидеров из-за заявлений Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен собрать европейских лидеров ради «послания» российскому лидеру Владимиру Путину, а также чтобы вновь заявить, что Москва не победит в конфликте с Киевом. Об этом сообщил сам глава французского государства.

Макрон соберет европейских лидеров из-за заявлений Кремля
© Официальный сайт Европарламента

«Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине», — сказал Эммануэль Макрон.

Его слова приводит The Guardian. Уточняется, что мероприятие затеяно, чтобы «опровергнуть» заявления Кремля о победе в конфликте.

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В последнее время в СМИ нередко пишут о неудачах ВСУ на фронте. Также Запад постепенно снижает поддержку Киева в конфликте с Москвой. Заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что западные партнеры Украины перестали верить в ее успех на поле боя и уже не скрывают этого, пишет Life.

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