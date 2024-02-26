Макрон соберет европейских лидеров из-за заявлений Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен собрать европейских лидеров ради «послания» российскому лидеру Владимиру Путину , а также чтобы вновь заявить, что Москва не победит в конфликте с Киевом . Об этом сообщил сам глава французского государства.

«Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине», — сказал Эммануэль Макрон.

В последнее время в СМИ нередко пишут о неудачах ВСУ на фронте. Также Запад постепенно снижает поддержку Киева в конфликте с Москвой. Заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что западные партнеры Украины перестали верить в ее успех на поле боя и уже не скрывают этого, пишет Life.