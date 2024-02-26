Американец стал миллионером, подслушав разговор жены

Житель Хьюстона (Техас, США) получил незаконную прибыль в размере $1,76 млн, подслушав разговоры жены. Мужчина отслеживал деловые звонки супруги, когда они оба работали из дома.

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Жена 42-летнего Тайлера Лаудона занимала должность руководителя нефтегазовой компании. Лаудон приобрел 46 450 акций другой компании до того, как ее поглотил нефтегазовый гигант. Информацию о будущей сделке он получил из разговоров жены с коллегами по работе.

После совершения сделки стоимость приобретенных им акций возросла на 71%. Лаудон продал их со значительной прибылью.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Лаудона в инсайдерской торговле. В ведомстве заявили, что мужчина «воспользовался условиями своей удаленной работы и доверием своей жены, чтобы извлечь выгоду из информации, которая, как он знал, была конфиденциальной».

Лаудон сам признался своей жене в содеянном. По его словам, он хотел избавить ее от необходимости работать сверхурочно. Супруга Лаудона передала информацию начальству и была уволена, хотя доказательств правонарушений с ее стороны не нашли. Впоследствии она решила развестись с мужем, сообщает Business Insider.

Лаудон не стал отрицать обвинения. Ему грозит запрет на определенные руководящие должности и уплата штрафа.