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В МИД отреагировали на статью о сети шпионских баз ЦРУ на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на статью The New York Times, в которой говорится о причастности ЦРУ к событиям на Украине после 2014 года, сообщают «Известия».

По словам дипломата, Москва неоднократно указывала на факт размещения американских спецслужб, а также Британии и НАТО на Украине. Захарова напомнила, что офицеры западных разведок фактически работали наводчиками, предоставляя координаты и данные Вооруженным силам Украины, по которым проводились обстрелы из поставок вооружений по линии НАТО.

Также представитель внешнеполитического ведомства согласилась с информацией, что ЦРУ помогало Киеву подготовить новое поколение киевских шпионов и боевиков.

На севере России ожидается аномально теплая погода

Аномально теплая погода ожидается на севере России, сообщает ТАСС.

С 26 февраля в районе Ямала и Таймыра местами температура будет на 12-14 градусов выше климатической нормы. Далее тепло будет распространяться на северо-восток Красноярского края и на запад Якутии.

Кроме того, на Таймыре и Ямале прогнозируется ветер до 25-30 м/с, на арктическом побережье Якутии он будет достигать 30 м/с, а со вторника — до 34 м/с.

С 28 февраля на всей северной части Урала и Сибири, а также Якутии температуры будут на 8-16 градусов выше климатической нормы.

Появились подробности о входе российских военных в Работино

Российские военные зашли в южную часть села Работино Запорожской области, сообщает «Лента.ру».

В настоящее время населенный пункт находится под их огневым контролем. Части Вооруженных сил Украины продолжают удерживать позиции на севере села.

Большая часть населенного пункта по факту никем не контролируется.

В Будапеште оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента

В Венгрии оппозиционные партии провели митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых выборов президента, сообщает RT.

В нем участвовали до тысячи человек.

Со сцены, которая была установлена перед зданием парламента, перед собравшимися выступили представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Конгрессвумен считает, что демократы объявят Трампу импичмент в случае его победы

Члены Демократической партии в американском Конгрессе в случае победы бывшего президента Дональда Трампа на выборах готовятся объявить ему импичмент из-за его якобы имеющихся связей с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, демократы готовы назвать сторонниками России республиканцев, выступающих против помощи Украине.