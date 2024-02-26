The Guardian: украинцы разочаровались в Зеленском на третий год СВО

Президент Украины Владимир Зеленский больше не является «неприкасаемым» в своей стране. Украинцы уже измотаны конфликтом с Россией, поэтому третий год спецоперации может стать трудным для Киева, пишет британское агентство The Guardian.

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В материале указали на то, что украинский президент выглядел довольно измотанным на встрече с лидерами стран-союзников.

«Этот год может быть трудным для Зеленского. <…> Он больше не воспринимается как неприкасаемый, и политическая конкуренция возвращается на Украину. <…> Украинское общество истощено конфликтом, а международная поддержка раскалывается, что приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте», — говорится в материале агентства.