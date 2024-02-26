Бербок призвала оказать серьезное давление на Путина
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что на президента РФ Владимира Путина нужно оказать давление. Об этом дипломат заявила в интервью ZDF во время своего визита в Одессу.
Кроме этого, Бербок призвала давить на Китай, Иран и Северную Корею. По словам главы МИД Германии, российский лидер «не хочет мира» в данный момент.
«И пока он не прекратит конфликт, а он может прекратить завтра, мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — добавила министр.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от властей Италии «приостановить визы» тем, кто поддерживает Путина.