$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Бербок призвала оказать серьезное давление на Путина

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что на президента РФ Владимира Путина нужно оказать давление. Об этом дипломат заявила в интервью ZDF во время своего визита в Одессу.

Бербок призвала оказать серьезное давление на Путина
© РИА Новости

Кроме этого, Бербок призвала давить на Китай, Иран и Северную Корею. По словам главы МИД Германии, российский лидер «не хочет мира» в данный момент.

«И пока он не прекратит конфликт, а он может прекратить завтра, мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — добавила министр.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от властей Италии «приостановить визы» тем, кто поддерживает Путина.

В мире
Анналена Бербок
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Горячая новость
Одесса
Германия