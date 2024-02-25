Фицо боится, что Запад двигается к худшему решению по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) перед намеченной на понедельник в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров, что боится того, что Запад по ситуации на Украине двигается к принятию наихудшего решения.

"Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже, - сказал Фицо. - Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения".

Фицо в связи с этим в ускоренном порядке созвал на утро в понедельник заседания правительства и Государственного совета безопасности. Он подчеркнул, что не допустит прямого участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине.

"Одно точно понятно, даже если бы моя позиция стоила мне поста премьер-министра, я сделаю все, чтобы не допустить прямого участия словацких военных в войне на Украине", - сказал глава кабмина.