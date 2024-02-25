В Белоруссии отреагировали на обвинения США в фиктивности выборов

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Таким образом он прокомментировал обвинения американской стороны в фиктивности белорусских выборов, передает РИА Новости.
Карпенко призвал Вашингтон перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего». Кроме того, он высказался о выборах в США, отметив, что они также вызывают вопросы.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о фиктивности парламентских и местных выборов в Белоруссии, прошедших в воскресенье, 25 февраля. По его словам, независимым партиям было отказано в регистрации, а многие политические деятели находятся либо под арестом, либо за пределами страны.
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