В Белоруссии отреагировали на обвинения США в фиктивности выборов

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Таким образом он прокомментировал обвинения американской стороны в фиктивности белорусских выборов, передает РИА Новости.

Карпенко призвал Вашингтон перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего». Кроме того, он высказался о выборах в США, отметив, что они также вызывают вопросы.