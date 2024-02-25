Лукашенко заявил о нереализуемости планов по госперевороту в Беларуси

«Мы всегда будем едины с Россией. Мы противостоять можем любому противнику. Потому что нынешний мир – это сила, понимают только силу. Если мы, простите меня, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, – вы увидели, свобод этих нет, демократий никаких нет и те, кто нам подкидывали, видите, какая у них демократия... Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости», – отметил Александр Лукашенко.