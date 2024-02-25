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NYT: оглашенное Зеленским число погибших солдат ВСУ ниже прошлогодних данных США

Оглашенное президентом Украины Владимиром Зеленским число погибших украинских военных более, чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом 2023 года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

NYT: оглашенное Зеленским число погибших солдат ВСУ ниже прошлогодних данных США
© ТАСС

На пресс-конференции в Киеве в воскресенье Зеленский заявил, что 31 тыс. украинских военных погибли. Однако еще летом 2023 года американские власти оценивали потери Украины в 70 тыс. погибших, указывает газета.

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Издание добавляет, что не может провести независимую проверку заявления Зеленского.

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