Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок ему от президента России невозможен, так как у Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он ответил на вопрос о своих действиях в случае возможного звонка Путина ночью.

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю», — ответил украинский президент.

При этом Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о возможном звонке Путина, так как российский лидер якобы не хочет завершать конфликт.