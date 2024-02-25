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Зеленский прокомментировал ситуацию с зерном для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если переговоры с Польшей по разблокировке границы для экспорта зерна окажутся безуспешными, то страна «будет защищать свой бизнес». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский прокомментировал ситуацию с Польшей и украинским зерном
© РИА Новости

«В Польше сегодня есть внутренняя борьба. Но мы благодарны польскому обществу, которое с самого начала войны было с Украиной. Премьеры стран найдут соответствующие шаги», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украине очень важно сохранить союз с Польшей.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след». Министр подчеркнул, что в сложившейся обстановке украинскому государству нужно «сохранять единство с союзниками».

25 февраля сообщалось, что неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна. По данным журналистов, инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве, которое расположено западнее Варшавы, что достаточно далеко от границы с Украиной.

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