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Французский политик призвал Макрона уйти в отставку после его слов о помощи Киеву

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует уйти в отставку, заявил на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрона призвали уйти в отставку после его слов о помощи Киеву
© globallookpress.com

Ранее Макрон сообщил, что Франция намеревается увеличить объемы помощи Украине.

«Он [президент] собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров», — отметил Филиппо.

По его мнению, высказывания Макрона провоцируют французских аграриев на еще большие протесты и возмущения. Он добавил, что президента следует отправить в отставку и «побыстрее».

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Ранее французские фермеры раскритиковали президента за отправку огромных сумм Киеву и наплевательское отношение к стране.

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