Макрона призвали уйти в отставку после его слов о помощи Киеву

Французский политик призвал Макрона уйти в отставку после его слов о помощи Киеву
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует уйти в отставку, заявил на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее Макрон сообщил, что Франция намеревается увеличить объемы помощи Украине.
«Он [президент] собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров», — отметил Филиппо.
По его мнению, высказывания Макрона провоцируют французских аграриев на еще большие протесты и возмущения. Он добавил, что президента следует отправить в отставку и «побыстрее».
Ранее французские фермеры раскритиковали президента за отправку огромных сумм Киеву и наплевательское отношение к стране.
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