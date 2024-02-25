Макрона призвали уйти в отставку после его слов о помощи Киеву

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует уйти в отставку, заявил на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо .

«Он [президент] собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров», — отметил Филиппо.

По его мнению, высказывания Макрона провоцируют французских аграриев на еще большие протесты и возмущения. Он добавил, что президента следует отправить в отставку и «побыстрее».