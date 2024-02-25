В офисе Зеленского допустили участие РФ в саммите по «формуле мира»

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит, где продвигают так называемую украинскую «формулу мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Ермак отметил, что целью первого саммита должна стать «фиксация» личной встречи лидеров. На втором будет представлен «совместный план на основе "формулы мира" Зеленского».

При этом Ермак пояснил, что Киев не намерен отходить от своих требований по «возврату к границам 1991 года». И Россия сможет участвовать в саммите только приняв условия «справедливого мира», выдвигаемые Киевом.

«На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план на тот случай, если тот, кто будет на тот момент представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру», — заявил член офиса Зеленского.

Он добавил, что понятие «справедливого мира» изложено в «формуле Зеленского».

Ранее российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что «формула мира» Зеленского является фальшивкой и ультиматумом России.