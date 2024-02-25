Папа Римский выступил с заявлением по конфликту на Украине

"Вчера, 24 февраля мы вспоминали с болью вторую годовщину начала широкомасштабной войны на Украине, сколько жертв, разрушений, слез она принесла, и этот период слишком затянулся, и не видно ему конца. Эта война разоряет не только часть Европы, но и провоцирует глобальную волну страха и ненависти. <…> Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надежного мира", - сказал Папа в ходе традиционного воскресного обращения к верующим.