Во Франции заявили о существовании для страны российской угрозы

"Да, а также для всех европейцев, союзников по НАТО. В качестве примера возьмем ситуацию с кибератаками: представьте себе одновременные кибернападения на больницы, мэрии, предприятия, газеты, такие как Midi Libre, с похищением данных. Это реально существующие случаи", - сказал министр, отвечая на вопрос издания, представляет ли Россия угрозу для Франции.

Ранее глава ведомства уже выступал с утверждением об агрессивных действиях России в отношении Запада, упомянув об имевшем, по его словам, место около месяца назад случае с "угрозами" французскому летчику, выполнявшему патрулирование над Черным морем. Кроме того, 18 февраля Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил о росте хакерских атак на французские предприятия военно-промышленного комплекса и предположил, что к ним причастна Россия. По его словам, несколько месяцев назад хакеры атаковали крупное оборонное предприятие на территории страны. Он отметил, что атаку удалось отбить, "однако она была, очевидно, российской". Название компании он не уточнил.