Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
Исход противостояния на Украине может решиться в ближнесрочной перспективе, предположил в интервью El Pais глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Дипломат отметил, что Евросоюзу следует сделать как можно больше в контексте помощи Украине. Он добавил, что меры должны быть приняты безотлагательно.
«[Исход конфликта] может решиться в ближайшие несколько месяцев. Сопротивляться — значит побеждать», — отметил Боррель.
По его словам, европейским странам необходимо повысить обороноспособность, подготовиться к любым возможным событиям.
Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности Боррель заявил, что ситуация на поле боя решится через три месяца.
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