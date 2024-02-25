Исход противостояния на Украине может решиться в ближнесрочной перспективе, предположил в интервью El Pais глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат отметил, что Евросоюзу следует сделать как можно больше в контексте помощи Украине. Он добавил, что меры должны быть приняты безотлагательно.

«[Исход конфликта] может решиться в ближайшие несколько месяцев. Сопротивляться — значит побеждать», — отметил Боррель.

По его словам, европейским странам необходимо повысить обороноспособность, подготовиться к любым возможным событиям.