Объемы западной военной и финансовой помощи Украине существенно сократились в 2024 году. В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что если поставки будут осуществляться в текущих объемах, то Киев проиграет в противостоянии с Россией, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Конгресс США с осени 2023 года не может решить вопрос о выделении финансов на оказание военной помощи ВСУ. Европейские страны также приостановили отправку вооружений и военной техники. Так, поставки истребителей были перенесены с весны на лето 2024 года.

«Если Запад так будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии заметил, что Владимиру Зеленскому следует осознать специфику текущей ситуации. Он добавил, что военные уже ее осознали с высокой долей вероятности.