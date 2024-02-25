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Лукашенко: если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, дни Украины как страны сочтены

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Киевские власти должны пойти на переговоры с Россией, иначе дни Украины как страны сочтены. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в общении с журналистами после участия в первом в истории Белоруссии едином дне голосования.

"Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены, - предупредил Лукашенко. - Если сейчас пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну".

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