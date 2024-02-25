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Лукашенко рассказал о планах оппозиции захватить часть Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что у оппозиции существуют планы захватить в стране "клочок земли и ввести туда войска НАТО".

Лукашенко рассказал о планах оппозиции захватить часть Беларуси
© Российская Газета

Этими "клочками земли", по словам Лукашенко, могут быть Кобринский район или город Малорита.

"Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.

Впрочем, белорусский президент выразил уверенность, что свергнуть власть в стране даже самым радикальным способом будет сложно.

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