Лукашенко рассказал о планах оппозиции захватить часть Беларуси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что у оппозиции существуют планы захватить в стране "клочок земли и ввести туда войска НАТО".
Этими "клочками земли", по словам Лукашенко, могут быть Кобринский район или город Малорита.
"Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Впрочем, белорусский президент выразил уверенность, что свергнуть власть в стране даже самым радикальным способом будет сложно.