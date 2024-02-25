Лукашенко рассказал о планах оппозиции захватить часть Беларуси

"Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.