Французские фермеры раскритиковал Макрона за помощь Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с протестующими против политики правительства фермерами на сельскохозяйственной выставке в Париже. Аграрии обвинили его в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, пишет BFM TV.
Накануне демонстранты, недовольные политикой правительства, прорвали полицейское оцепление и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон.
«Огромные суммы [выделяются] на Украину. Огромные суммы, а нам дали крохи», — отметил один из протестующих.
В ответ на это Макрон заявил, что Париж достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство.
Журналисты заметили, что фермер не согласился с президентом. Он пояснил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на 10%.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейских лидеров отправиться на фронт. Он уточнил, что в частности, необходимо поехать на Украину Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.