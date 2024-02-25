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Французские фермеры раскритиковал Макрона за помощь Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с протестующими против политики правительства фермерами на сельскохозяйственной выставке в Париже. Аграрии обвинили его в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране, пишет BFM TV.

Накануне демонстранты, недовольные политикой правительства, прорвали полицейское оцепление и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон.

«Огромные суммы [выделяются] на Украину. Огромные суммы, а нам дали крохи», — отметил один из протестующих.

В ответ на это Макрон заявил, что Париж достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство.

Фермеры во Франции прорвались на сельхозвыставку

Журналисты заметили, что фермер не согласился с президентом. Он пояснил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на 10%.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейских лидеров отправиться на фронт. Он уточнил, что в частности, необходимо поехать на Украину Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

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