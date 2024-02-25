На Украине заявили о высоких шансах потерять Харьков

Украинский депутат Александра Устинова заявила, что после Авдеевки ВСУ рискуют потерять Купянск и Харьков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, Харьков», — предрекла Устинова.

Она напомнила, что Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек.

По мнению Устиновой, шансы потерять Харьков весьма высоки. Поэтому Киеву необходима срочная «дополнительная поддержка со стороны Запада». В поставки должны войти боеприпасы, ракеты большой дальности и истребители F-16, иначе у нынешних украинских властей будет «огромная проблема».

Устинова входит во временную комиссию рады по вопросам мониторинга получения и использования международной помощи