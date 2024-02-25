Победивший в Нидерландах Вилдерс пересмотрел позицию по помощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс дал понять, что готов пересмотреть позицию в вопросе военной помощи Украине после того, как отказался от сопротивления поставкам оружия ВСУ. Об этом пишет Reuters.

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"Сопротивление Вилдерса дальнейшей военной помощи было одним из нескольких камней преткновения, мешающих ему сформировать коалиционное правительство в течение трех месяцев после его победы на выборах, однако в соцсети Х он изменил свою позицию", - говорится в тексте.

Так, Вилдерс написал, что "Партия свободы" поддерживает Украину и "готова говорить о любых видах помощи".

Ранее Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода.