Глава МИД Украины назвал «две самые большие лжи» о стране

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН заявил, что мировые СМИ распространяют ложь о ситуации в республике. Об этом пишет Ura.ru.

Дипломат отметил, что крупные издания и порталы публикуют разнообразную информацию об Украине. Вместе с тем, в потоке информации можно выделить две темы, со спецификой освещения которых Киев не согласен.

«Есть две самые большие лжи, которые крутятся мировыми медиа. Первая — что на Украину давят. Вторая — что все устали от конфликта на Украине», — пояснил Кулеба.