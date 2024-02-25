В США оценили сроки завершения спецоперации на Украине
Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) России на Украине остается в руках президента страны Владимира Путина. С таким мнением выступила радиостанция Wyso.
«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отметили журналисты из США.
Авторы материала добавили, что во время напряженной недели Путин проявил уверенность в военной и экономической стабильности России. При этом Украина испытала трудности в зоне боевых действий. Российский президент уверен, что Москва преодолеет западную поддержку Киева и продолжит развивать свою экономику вопреки санкциям.
Ранее Путин заявил, что Москва пока не достигла поставленных целей спецоперации. По его словам, одной из главных задач является СВО является денацификация Украины, подразумевающая запрет любых неонацистских движений.