Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) России на Украине остается в руках президента страны Владимира Путина. С таким мнением выступила радиостанция Wyso.

«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — отметили журналисты из США.

Авторы материала добавили, что во время напряженной недели Путин проявил уверенность в военной и экономической стабильности России. При этом Украина испытала трудности в зоне боевых действий. Российский президент уверен, что Москва преодолеет западную поддержку Киева и продолжит развивать свою экономику вопреки санкциям.