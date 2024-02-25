В Китае произошло землетрясение

По данным EMSC, землетрясение произошло у границы с Киргизией. Подземный толчок был зафиксирован в 04:15 по времени UTC (07:28 мск) в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.