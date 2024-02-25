Маска обвинили в нарушении обязательств перед США

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер Майк Галлахер в письменном заявлении к Илону Маску, что SpaceX может нарушать контрактные обязательства с правительством США.

Американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX может нарушать контрактные обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване. С таким письменным обвинением обратился к миллиардеру председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер, передает газета Wall Street Journal.

«SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях – возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США», - сообщается в материале.

Когрессмен Галлахер попросил Маска дать объяснения ситуации с доступностью интернета на Тайване к 8 марта. На программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов, в связи с чем SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим ведомствам широкополосный доступ к интернету из любой точки мира.

Специальная программа Starshield Маска направлена на работу с госзаказчиками. В августе 2023 года подразделение выиграло контракт на $70 миллионов на предоставление услуг связи партнерам американского оборонного ведомства.