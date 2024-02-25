Байден послал Европе неожиданный сигнал
Лидер США Джо Байден намекнул Восточной Европе «сбавить» тон своей поддержкой кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. К такому мнению пришел старший редактор журнала American Conservative Сумантра Майтра, передает РИА Новости.
В своей статье автор указал, что нидерландский политик, вероятно, станет следующим генеральным секретарям НАТО. Он предполагает, что Рютте заручился поддержкой Байдена, а в бюрократии НАТО молчаливое одобрение США имеет очень большое значение.
Майтра считает Рютте «интересным персонажем», который придерживается жесткой экономии и «протестантской бережливости», он также близок к президенту Франции Эммануэлю Макрону и много говорит об автономии Европы.
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