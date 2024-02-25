Союзники США сочли превышением полномочий вторичные санкции из-за РФ

Некоторые американские союзники и партнеры считают вводимые администрацией Соединенных Штатов вторичные санкции в связи с РФ превышением своих полномочий. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на источники.

Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций, отмечается в статье. Они позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с попавшими под санкции российскими организациями. В декабре 2023 года американский президент Джо Байден издал указ, согласно которому, в частности, иностранные банки могут лишиться доступа к финансовой системе США, если те будут вести бизнес с российским оборонно-промышленным комплексом. В связи с этим некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут затронуть третьи стороны, не подпадающие под ограничения.

Как отмечает издание, Россия с начала СВО "столкнулась с исторически огромным количеством санкций со стороны Вашингтона, Брюсселя и других". Тем не менее, продолжает издание, "спустя два года экономика России восстановилась, ее заводы работают, продажи нефти и газа относительно высоки".

Politico считает, что это может быть связано с тем, что вводящие против Москвы рестрикции страны "не всегда имеют одинаковые цели, финансы или правила, что делает применение санкций неравномерным по отношению к союзникам". "Политика еще больше усложняет ситуацию: одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной на других направлениях. Вашингтон не хочет принуждать потенциального партнера по противодействию Китаю, например Индию. Брюссель не хочет отталкивать Турцию на Ближнем Востоке", - считают авторы статьи.