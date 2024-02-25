Жители Харькова начали срочно распродавать жилье

Стоимость недвижимости в подконтрольном Украине Харькове резко обрушилась, сообщает «Страна.ua». По данным издания, в настоящее время жители города срочно распродают свое жилье.

По словам риэлторов, такого «глубокого кризиса» на рынке недвижимости Харькова ни разу не наблюдалось. По словам экспертов, цены на жилье упали в два раза. При этом отток жителей города компенсируют жители окраин и небольших городов по соседству, которые скупают недвижимость, пользуясь падением цен.