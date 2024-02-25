Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине с рекордным результатом

«Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — сказал Трамп на встрече со сторонниками. Его слова приводит РИА Новости.

CNN сообщает, что Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%, по версии Fox News, у экс-президента 63,5%. Ранее Трамп на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне заявил, что начнет крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах. По данным газеты The Washington Post, страны Евросоюза уже обсуждают создание структур, которые могут заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах.