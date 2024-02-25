«Такого никогда не было»: Трамп об итогах праймериз республиканцев в Южной Каролине

В субботу, 24 февраля, бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на праймериз республиканцев в Южной Каролине, родном штате Никки Хейли (последний и единственный соперник от партии на выборах президента).

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После обработки более 90 процентов избирательных бюллетеней, бывший президент набирает 60 процентов голосов против 39,3 процента у Хейли, сообщает CNN.

Благодаря этой победе Трамп, похоже, приближается к выдвижению своей кандидатуры на пост главы государства от Республиканской партии, несмотря на то, что ему предъявлены многочисленные обвинения (и по уголовным статья тоже), и он оштрафован на сотни миллионов долларов.

Политик может набрать необходимые для выдвижения голоса (1215 делегатов) уже к середине марта. В ряде штатов праймериз будут проводиться по принципу "победитель получает все" в "супервторник" пятого марта, напоминает NBC News.

"Такого победного духа никогда не было, - сказал Трамп. - Я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой".

Поражение Хейли в ее родном штате, где она была губернатором, стало для нее самым громким ударом за время предвыборной кампании. Хейли позиционировала себя как гораздо более молодой кандидат, обладающая умственной и физической стойкостью, которой, по ее словам, не хватает Трампу в его преклонном возрасте. Тем не менее, экзит-поллы накануне праймериз показали: 38 процентов первичных избирателей Республиканской партии считают, что только Трамп обладает физической и моральной силой, необходимой для президентства, и только 26 процентов заявили, что эти качества есть у Хейли.