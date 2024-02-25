В Турции предупредили об угрозе мировой войны из-за Крыма

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил, что попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма развяжет третью мировую войну. Его слова приводит РИА Новости.

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Сель предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за Крыма и подчеркнул, что если администрация Украины совершит ошибки прежних властей, то «они пострадают от последствий».

«Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам», — отметил он.

По мнению политика, у Крыма не было иной альтернативы, кроме присоединения к России в 2014 году. Он подчеркнул, что тогда вопрос был закрыт и больше не поднимался.