В Турции предупредили об угрозе мировой войны из-за Крыма
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил, что попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма развяжет третью мировую войну. Его слова приводит РИА Новости.
Сель предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за Крыма и подчеркнул, что если администрация Украины совершит ошибки прежних властей, то «они пострадают от последствий».
«Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам», — отметил он.
По мнению политика, у Крыма не было иной альтернативы, кроме присоединения к России в 2014 году. Он подчеркнул, что тогда вопрос был закрыт и больше не поднимался.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он отметил, что Киев подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море».