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Die Zeit: Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Одессу 24 февраля посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее о возможном прибытии Бербок на Украину не сообщалось, передают немецкие журналисты.

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу
© globallookpress.com

«Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit.

Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года.

Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России

Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.

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