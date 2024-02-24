Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу

«Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit.

Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС . Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года.

Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.