Германия потратила на поддержку Украины около €32 млрд
Общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд. Об этом сообщили в федеральном правительстве ФРГ.
Немецкие власти подчеркнули, что будут поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.
«Германия предоставила Украине помощь в размере около €32 млрд в виде гуманитарной помощи, прямого финансирования и оружия», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые €4,5 млрд из новой программы помощи будут переданы Киеву в марте.