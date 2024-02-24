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Германия потратила на поддержку Украины около €32 млрд

Общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд. Об этом сообщили в федеральном правительстве ФРГ.

Германия потратила на поддержку Украины около €32 млрд
© RT на русском

Немецкие власти подчеркнули, что будут поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

«Германия предоставила Украине помощь в размере около €32 млрд в виде гуманитарной помощи, прямого финансирования и оружия», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые €4,5 млрд из новой программы помощи будут переданы Киеву в марте.

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