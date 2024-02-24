Киев получит списанные автомобили от жителей Лондона

Мэр Лондона разрешил экспортировать на Украину автомобили, подлежащие утилизации. Об этом сообщает газета Telegraph.

Изменения были внесены в городскую схему утилизации машин. Неэкологичные полноприводные автомобили больше не подлежат обязательной отправке в утиль. Владелец сможет пожертвовать машину для нужд Киева, получить за это 2 тысячи фунтов стерлингов и заодно снизить неблагоприятную нагрузку на улицы Лондона.

«Пожертвованные автомобили передадут украинским властям для использования в гуманитарных и медицинских целях», — пишет газета.

Мэр Лондона подтвердил, что поставки могут начаться через несколько недель, Киеву планируют передать 50 автомобилей.

Некоторое время назад в Лондоне в экологических целях была запущена программа по созданию городских «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ).