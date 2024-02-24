В ФРГ заявили о преследовании Киевом украинских оппозиционеров
На Украине оппозиционеры погибают в тюрьмах, а киевский режим далек от демократии. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.
Журналист Пауль Ронцхаймер взял у Вагенкнехт интервью и опубликовал отрывок в соцсетях.
«В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда Путина», — сказала Вагенкнехт.
По ее словам, каждый конкретный случай представляет собой жизненную трагедию.
Она подчеркнула, что на Украине до начала СВО не существовало «идеальной демократии», а теперь ситуация существенно усугубилась: против оппозиционеров предпринимаются «очень репрессивные меры».
Ранее Вагенкнехт предупредила, что поставки ракет Taurus Киеву втянут ФРГ в конфликт и значительно расширят его.
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