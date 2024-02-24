На Украине оппозиционеры погибают в тюрьмах, а киевский режим далек от демократии. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

Журналист Пауль Ронцхаймер взял у Вагенкнехт интервью и опубликовал отрывок в соцсетях.

«В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда Путина», — сказала Вагенкнехт.

По ее словам, каждый конкретный случай представляет собой жизненную трагедию.

Она подчеркнула, что на Украине до начала СВО не существовало «идеальной демократии», а теперь ситуация существенно усугубилась: против оппозиционеров предпринимаются «очень репрессивные меры».