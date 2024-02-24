СМИ: Британия пытается выведать секреты у российских чиновников

Спецслужбы Соединенного Королевства пытаются получить секретную информацию от российских чиновников, пишет обозреватель Молли Блэколл в статье для портала inews.

В частности, в 2023 году глава MI-6 Ричард Мур обратился к россиянам с беспрецедентной просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании.

Эксперт пояснила, что в прошлом между Лондоном и Москвой были стабильные отношения, поэтому спецслужбы не осмеливались делать такие предложения.

«Текущее состояние отношений Великобритании означает, что подобная публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой», — пояснила Блэколл.

По данным автора статьи, это предложение было адресовано российским чиновникам, от которых власти страны желали получить секретную информацию.

Вместе с тем, отметила Блэколл, ведомства королевства оплачивают подобные услуги и предоставляют гражданство страны лишь в определенных обстоятельствах.