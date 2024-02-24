СМИ: Макрон не примет участие в саммите G7 по Украине

La Repubblica: Макрон не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в субботу, 24 февраля, в формате видеоконференции. Об этом пишет обозреватель Томмазо Сириако в статье для La Repubblica.
Ранее в СМИ появились публикации о визите в Киев премьеров Канады, Италии и Бельгии.
Автор статьи отметил, что в Елисейском дворце сослались на занятость президента внутренними делами, связанными с масштабными протестами фермеров.
Вместе с тем, заметил обозреватель, нежелание Макрона участвовать в конференции может быть связано с тем, что инициатором саммита явилась глава правительства Италии Джорджа Мелони. Он добавил, что у Рима с Парижем «традиционно неровные отношения».
Кроме того, президент Франции в понедельник, 26 февраля, планирует собрать в Париже саммит, посвященный Украине. Мелони среди приглашенных нет, пояснил эксперт.
Автор статьи уточнил, что Франция на саммите все же будет представлена: в мероприятии будет участвовать глава Минобороны республики Себастьен Лекорню.