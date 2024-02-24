СМИ: Макрон не примет участие в саммите G7 по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в субботу, 24 февраля, в формате видеоконференции. Об этом пишет обозреватель Томмазо Сириако в статье для La Repubblica.

Ранее в СМИ появились публикации о визите в Киев премьеров Канады, Италии и Бельгии.

Автор статьи отметил, что в Елисейском дворце сослались на занятость президента внутренними делами, связанными с масштабными протестами фермеров.

Вместе с тем, заметил обозреватель, нежелание Макрона участвовать в конференции может быть связано с тем, что инициатором саммита явилась глава правительства Италии Джорджа Мелони. Он добавил, что у Рима с Парижем «традиционно неровные отношения».

Кроме того, президент Франции в понедельник, 26 февраля, планирует собрать в Париже саммит, посвященный Украине. Мелони среди приглашенных нет, пояснил эксперт.