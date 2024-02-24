На Украине в 2 раза выросло число сторонников переговоров с Россией

Количество украинцев, уверенных в необходимости «начать мирные переговоры с Россией», выросло до 24%. Об этом говорит опрос, проведенный японским телеканалом NHK, передает «Российская газета».

Согласно опросу, украинцев, которые считают, что надо начинать мирные переговоры с РФ, за минувший год стало в два раза больше.

В феврале за переговоры выступало лишь 12% опрошенных, сейчас – 24%.

Одновременно на 16% сократилось количество людей, выступающих за «упорные боевые действия».

Сейчас 68% считают, что Киеву необходимо продолжать конфликт «до возвращения собственных территорий». Из них 55% настаивают на возвращении к границам 1991 года и 13% — к границам до начала СВО.