Соединенные Штаты устали от украинского конфликта и могут отказаться от Украины, пишет обозреватель Ярослав Трофимов в статье для Wall Street Journal.

По данным автора, многие правые республиканцы фактически заняли сторону России. Они на протяжении нескольких месяцев блокируют закон о военной помощи Украине, что привело к острому снарядному голоду в ВСУ.

Основная проблема заключается даже не в том, что США сократили объемы военной помощи, а в том, что они сделали это резко, отметил обозреватель. Соответственно, другие союзники Украины не успели перестроиться, не смогли компенсировать американские поставки.

В дальнейшем, пояснил эксперт, Киев может утратить новые территории.

По данным обозревателя, сторонники Трампа объясняют свое нежелание помогать Украине тем, что у США есть более сильный противник, чем Россия. Следовательно, полагают они, Вашингтону следует завершить украинскую авантюру и сосредоточиться на Китае.

«США должны больше сосредоточиться на Восточной Азии. Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт», — подчеркнул на Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец из Огайо.