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В Польше неизвестные повредили украинские вагоны с бобами

В Польше неизвестные повредили вагоны с бобами на пропускном пункте Дорохуск. Представители Киева обратились в польские правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше неизвестные повредили украинские вагоны с бобами
© globallookpress.com

«Утром неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что подобное происходит уже в третий раз. Украинские перевозчики и чиновники призвали правоохранителей Польши немедленно отреагировать на произошедшее.

Польские фермеры в последнее время все активнее протестуют против поставок сельхозпродукции с Украины.

Ранее на украинско-польской границе неизвестные вскрыли украинские зерновозы, высыпав содержимое. Также аналогичным образом пострадали два вагона с украинской кукурузой.

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