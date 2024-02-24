В Польше неизвестные повредили украинские вагоны с бобами
В Польше неизвестные повредили вагоны с бобами на пропускном пункте Дорохуск. Представители Киева обратились в польские правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Утром неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что подобное происходит уже в третий раз. Украинские перевозчики и чиновники призвали правоохранителей Польши немедленно отреагировать на произошедшее.
Польские фермеры в последнее время все активнее протестуют против поставок сельхозпродукции с Украины.
Ранее на украинско-польской границе неизвестные вскрыли украинские зерновозы, высыпав содержимое. Также аналогичным образом пострадали два вагона с украинской кукурузой.
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