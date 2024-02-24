Стало известно об изменении атмосферы в офисе Зеленского в последние недели

Офис президента Украины Владимира Зеленского в последние несколько недель «погружен в уныние», там царит «мрачная атмосфера», утверждает американская газета Politico. Она ссылается на источник, близкий к постоянно действующему органу при главе государства.

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«Атмосфера в офисе Зеленского в последние недели <...> довольно мрачная, а недовольство ощутимое», — подчеркивается в статье.

При этом, по данным издания, «почти все» чиновники из офиса президента Украины убеждены в скором получении финансирования со стороны США. Источник уточнил, что в данный момент вспомогательный орган при главе государства пытается подготовиться к эффективному распределению американских денег.

«Он (офис Зеленского. — «Газета.Ru») <...> работает над улучшением мобилизации и военного планирования», — говорится в материале.