Макрон отреагировал на протесты фермеров

Международная сельскохозяйственная выставка открылась сегодня в Париже в Paris Expo – Porte de Versailles. Начало мероприятия омрачилось тем, что фермеры, недовольные политикой властей, прорвали полицейские кордоны и ворвались в павильон, куда прибыл президент Франции. В ответ он выступил с речью, сообщает TF-1.

Телеканал сообщает, что напряженность на аграрной выставке высока. С демонстрантами сталкиваются сотрудники президентской службы безопасности.

«Макрона в отставку!» — постоянно кричат фермеры.

«Трудно представить, что Эммануэль Макрон смог, как планировалось, открыть шоу и перерезать красную ленточку», — сообщают журналисты.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем сделал заявление для прессы. Он призвал манифестантов успокоиться и не мешать работе выставки.

«Гнев можно выражать: какие-то элементы блокирования, демонстрации. Но я никогда не буду считать законным насилие над имуществом или людьми. Это красная линия. И компромиссов на этот счет ни с кем не будет», — заявил Макрон.

Он потребовал, чтобы выставка проходила мирно, и отметил, что не боится освистываний и иных акций.

«Вы не помогаете своим коллегам, ломая стенды и пугая семьи», — обратился Макрон к протестующим.

Президент пообещал, что через три недели соберет все профсоюзные организации и сельскохозяйственные отрасли в Елисейском дворце, чтобы «консолидировать чрезвычайные меры и национальные обязательства и разработать план…»

Масштабные протесты фермеров начались во Франции в январе. Они недовольны резким падением доходов, ростом импорта аграрной продукции и планами властей повысить цены на дизтопливо.