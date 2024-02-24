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Макрон отреагировал на протесты фермеров

Международная сельскохозяйственная выставка открылась сегодня в Париже в Paris Expo – Porte de Versailles. Начало мероприятия омрачилось тем, что фермеры, недовольные политикой властей, прорвали полицейские кордоны и ворвались в павильон, куда прибыл президент Франции. В ответ он выступил с речью, сообщает TF-1.

Макрон отреагировал на протесты фермеров
© globallookpress.com

Телеканал сообщает, что напряженность на аграрной выставке высока. С демонстрантами сталкиваются сотрудники президентской службы безопасности.

Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже

«Макрона в отставку!» — постоянно кричат фермеры.

«Трудно представить, что Эммануэль Макрон смог, как планировалось, открыть шоу и перерезать красную ленточку», — сообщают журналисты.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем сделал заявление для прессы. Он призвал манифестантов успокоиться и не мешать работе выставки.

«Гнев можно выражать: какие-то элементы блокирования, демонстрации. Но я никогда не буду считать законным насилие над имуществом или людьми. Это красная линия. И компромиссов на этот счет ни с кем не будет», — заявил Макрон.

Он потребовал, чтобы выставка проходила мирно, и отметил, что не боится освистываний и иных акций.

«Вы не помогаете своим коллегам, ломая стенды и пугая семьи», — обратился Макрон к протестующим.

Президент пообещал, что через три недели соберет все профсоюзные организации и сельскохозяйственные отрасли в Елисейском дворце, чтобы «консолидировать чрезвычайные меры и национальные обязательства и разработать план…»

Масштабные протесты фермеров начались во Франции в январе. Они недовольны резким падением доходов, ростом импорта аграрной продукции и планами властей повысить цены на дизтопливо.

Ранее французские фермеры заявили, что цены на продукты во Франции подскочили из-за беспошлинного импорта в ЕС украинских товаров.

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