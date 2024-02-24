МИД Швейцарии заявил о 10 мирных планах по Украине, включая засекреченные

В мире существует около десяти мирных планов по урегулированию украинского кризиса. Среди них есть и публичные, и пока засекреченные. Такое заявление сделал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

«Всего существует около десяти мирных планов», — сказал дипломат.

По его словам, кроме так называемой «формулы Зеленского» есть шесть или семь публичных планов, а также те, что пока остаются секретными.

Швейцария хочет организовать в этом году международную конференцию, посвященную мирному разрешению украинского конфликта. Мероприятие даст возможность «изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру».

Кассис отметил, что Берн планирует пригласить на конференцию США и страны БРИКС. Он уверен, что конференция, проводимая только Западом, «не вызвала бы большого интереса».

«Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход», — отметил дипломат.