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В США оценили возможность переговоров по Украине до выборов президента

Американские чиновники, как и европейские, скептически относятся к возможности проведения мирных переговоров России и Украины до выборов президента США в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, сотни миллиардов долларов, потраченных на Киев, тем временем ослабляют приверженность поддержке страны.

В США оценили возможность переговоров по Украине до выборов президента
© globallookpress.com

Всего лишь два года назад помощь Украине считали очевидным национальным интересом США, однако теперь эта мера стала вопросом разногласий. Республиканцы продолжают блокировать законопроекты о выделении средств Украине, что приводит к задержкам поставок вооружения, говорится в материале.

Вместе с тем издание ссылается на слова экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который пожаловался на сокращение американской помощи. Он отметил, что Вашингтон уменьшил поддержку без предупреждения и без предоставления времени на адаптацию.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».

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