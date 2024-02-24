С начала специальной военной операции (СВО) на Украине администрация американского президента Джо Байдена организовала «дипломатическое наступление», направленное на разрушение связей государств и международных компаний с Москвой.

Однако два года спустя надежды чиновников США не оправдались. Более того, в отдельных регионах африканского континента, в странах Азии и Южной Америки влияние Москвы укрепилось как никогда прежде. Сегодня Китай, Индия и Бразилия в рекордных количествах закупают нефть из РФ. Также Москва продолжает поддерживать тесные экономические связи с рядом близких партнеров Вашингтона.