В США признали неспособность изолировать Россию
Попытки Соединенных Штатов причинить России добиться ее изоляции привели к провалу. Неспособность антироссийских санкций подорвать экономическую и политическую стабильность РФ признала газета The New York Times (NYT).
«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», — отмечается в статье.
С начала специальной военной операции (СВО) на Украине администрация американского президента Джо Байдена организовала «дипломатическое наступление», направленное на разрушение связей государств и международных компаний с Москвой.
Однако два года спустя надежды чиновников США не оправдались. Более того, в отдельных регионах африканского континента, в странах Азии и Южной Америки влияние Москвы укрепилось как никогда прежде. Сегодня Китай, Индия и Бразилия в рекордных количествах закупают нефть из РФ. Также Москва продолжает поддерживать тесные экономические связи с рядом близких партнеров Вашингтона.