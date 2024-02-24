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Politico: США превысили свои полномочия в новом санкционном списке

Союзники США выражают мнение, что вторичные санкции выходят за пределы полномочий Вашингтона, так как они угрожают нанести удар по третьим сторонам. Об этом пишет Politico.

СМИ: США превысили свои полномочия в новом санкционном списке
© globallookpress.com

«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут ударить по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», — говорится в материале издания.

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Отмечается, что эти меры являются частью агрессивной стратегии американской администрации против президента России Владимира Путина и могут создать препятствия для банков и целых секторов в соблюдении установленных правил.

США 23 февраля объявили о крупнейших антироссийских санкциях с февраля 2022 года. Эти меры, связанные с двухлетием российской специальной военной операции на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), затрагивают более 500 российских лиц, а также граждан и компании из других стран. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия Вашингтона наносят серьезный удар по стабильности российско-американских отношений.

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