В конгрессе выступили за выход США из ООН

Необходимо прекратить финансирование Организации объединенных наций , выйти из нее, а также убрать штаб-квартиру организации с территории США , сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена Палаты представителей американского Конгресса Мэтта Гаетца.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США», - заявил законодатель на конференции в штате Флорида.

Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС и решило расторгнуть с ними контракты. О количестве этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось.