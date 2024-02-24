Глава МИД Украины прокомментировал ситуацию на фронте
Ситуация на фронте для Киева является напряженной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.
«В то время как мы собрались здесь, ситуация на фронте остается напряженной», - заявил дипломат.
Глава МИД упомянул об отступлении из города Авдеевки в Донбассе, при этом отметив, что украинские власти не намерены признавать свое поражение и уступать территории, которые считают своими, во имя заключения мира в стране.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН указал, что сохранение Украины хоть в каком-то виде еще возможно, однако для этого она должна стать нейтральной и перестать представлять угрозу России. Как считает дипломат, чем дольше затягивается конфликт из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодные будут условия мира для Украины.